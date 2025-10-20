Masterchef Celebrity se ha consolidado rápidamente como uno de los programas de televisión más vistos, generando sorpresa y comentarios por la participación de celebridades influyentes. Sin embargo, la producción debió adaptarse a circunstancias inesperadas debido a ausencias temporales de algunos concursantes.

Se conoció que el programa ya cuenta con reemplazantes para ocupar los lugares de dos participantes que tuvieron que alejarse de la competencia.

Publicidad

Uno de los casos más comentados ha sido el de Maxi López, quien abandonó la cancha de fútbol para enfrentarse a los desafíos culinarios. López tuvo que alejarse temporalmente del set debido a que su pareja, Daniela Christiansson, está esperando un hijo y transita actualmente los meses más duros del embarazo.

La conductora del programa, cuyo nombre no se especifica en los reportes, relató que el elegido para ocupar su lugar sería Marley. El reconocido conductor asumirá la dinámica de la competencia durante los próximos episodios mientras López se ausenta.

Publicidad

A esta baja se sumó la de La Joaqui, quien tampoco podrá estar presente en el programa por motivos que no han sido revelados.

Para reemplazar a La Joaqui, la producción incorporó al cantante Luck Ra. Esta información fue confirmada por Paula Varela en el programa Intrusos (América TV), quien detalló que Luck Ra "la está reemplazando, ya está grabando él".

Publicidad

Luck Ra ya ha comenzado a grabar y a adaptarse a la cocina, aunque se mantiene en contacto con la cantante La Joaqui. Además, se conoció un detalle curioso: las hijas de Wanda Nara, quien también participa en la competencia, tuvieron la oportunidad de conocer al cantante cordobés en persona.