La investigación por el crimen que sacudió a Chimbas el pasado viernes avanza con pasos firmes. Según confirmó el secretario de Seguridad de la provincia, Enrique Delgado, el presunto autor de los disparos que terminaron con la vida de un joven de 26 años ya fue identificado. El hecho ocurrió en la Villa San Patricio, cuando la víctima, Matías Díaz —conocido en el barrio como “El Col”—, fue atacado a balazos por un motociclista en plena vía pública.

“Podemos confirmar que el tirador está identificado. Los detalles precisos del proceso los maneja el Ministerio Público Fiscal, que es el organismo competente para llevar adelante la investigación”, señaló en diálogo con radio Sarmiento. Además, aclaró que los equipos de investigación continúan trabajando en la búsqueda del sospechoso y que se realizaron múltiples allanamientos durante el fin de semana.

“El caso está en manos de un grupo especializado que depende directamente del Ministerio Público. Nosotros acompañamos en todo lo que se requiera desde el área de Seguridad, pero las decisiones procesales son de exclusiva competencia de los fiscales”, añadió el funcionario.

La noche del crimen fue testigo de una violenta escena que conmocionó a los vecinos. Díaz se encontraba sobre calle Formosa, entre América y Colón, cuando un motociclista apareció sorpresivamente y comenzó a dispararle. Los primeros peritajes indican que al menos dos proyectiles impactaron en su cuerpo, provocándole la muerte casi de inmediato.

Tras el ataque, personal policial y peritos del Gabinete Criminalístico trabajaron en el lugar hasta entrada la madrugada, recolectando evidencias y registrando testimonios. Las cámaras de seguridad de la zona también están siendo analizadas para reconstruir la secuencia de los hechos y confirmar la identidad del agresor.

“Confiamos en que el trabajo conjunto entre las fuerzas policiales y el Ministerio Público Fiscal permitirá capturar al responsable en el corto plazo”, concluyó Delgado, quien aseguró que se mantiene un seguimiento permanente del caso dada su gravedad y el impacto social que generó en la comunidad chimbera.