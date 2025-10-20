San Juan experimentará un inicio de semana con temperaturas elevadas, viviendo dos días de calor intenso antes de la llegada de un frente sur que modificaría drásticamente las condiciones climáticas.

Según los reportes, el lunes 20 de octubre se espera que la máxima alcance los 31°C. Durante esta jornada, el cielo estará ligeramente nublado y soplará un viento leve proveniente del sector sur. El calor aumentará aún más el martes, día para el cual se anticipan picos cercanos a los 33°C durante la tarde. Las condiciones del cielo para el martes serán parcialmente nubladas.

Sin embargo, el clima cambiará notablemente hacia la noche del martes. Se espera que ingrese un viento sur que vendrá acompañado de ráfagas intensas, estimadas entre 51 y 59 km/h. Este ingreso del viento sur provocará un descenso marcado de temperatura.

Como resultado de este cambio, el miércoles se registrará una baja de las marcas térmicas, con mínimas que podrían alcanzar los 15°C y una máxima que no superaría los 29°C.