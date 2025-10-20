Carolina Amoroso fue una de las figuras destacadas que participó en la mesa de Mirtha Legrand en la emisión del 18 de octubre de 2025, un programa que se enfocó en temas políticos en la antesala de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Durante la cena, la periodista sorprendió a la conductora al revelar el llamativo apodo que le puso a su hijo.

La conversación surgió cuando Mirtha Legrand le preguntó a Carolina por su bebé, Vicente, quien nació el 10 de septiembre.

Amoroso confirmó que el pequeño estaba presente en el estudio, esperando detrás de cámara para conocer a la diva. “Ahí está, esperando conocerte. A mí me dijeron que antes de que termine el programa, se van a conocer”, comentó la periodista sobre el encuentro.

Fue en ese momento que Carolina Amoroso reveló el apodo especial que usa para referirse a su hijo, en un claro homenaje a la conductora: “A mi bebé le digo El Chiqui. Como todos los días recibe regalos, entonces digo que es el Chiqui Legrand”.

La revelación provocó una reacción humorística por parte de Mirtha. “Yo pensé que porque se cambiaba mucho de ropa”, acotó la conductora, en referencia a su propio apodo "La Chiqui". Amoroso siguió el juego diciendo: “También (se cambia mucho) pero por asuntos…”.

Respecto a la fotografía que sellaría el encuentro entre las dos generaciones, Amoroso anticipó: “Encuentro cumbre. Es la bilateral de la que hablará el país”. El bebé Vicente y su pareja, Guido Covini, acompañaron a la periodista en esta especial aparición televisiva.