Los cólicos menstruales pueden intensificarse o aliviarse según la alimentación, y especialistas recomiendan evitar ciertos productos que favorecen la inflamación y agravan el dolor durante el período.

Entre los principales alimentos a limitar aparecen los ultraprocesados, como papas fritas, snacks, panificados, helados y dulces, que suelen ser los más elegidos durante esos días pero que pueden jugar en contra del bienestar físico.

También se aconseja reducir el consumo de azúcar, sal y grasas, ya que estos componentes pueden aumentar la inflamación en el organismo y potenciar los cólicos. A esto se suma la cafeína y el alcohol, que pueden empeorar los síntomas y afectar la hidratación del cuerpo.

La explicación está en el funcionamiento del organismo: durante la menstruación se liberan prostaglandinas, sustancias que generan las contracciones del útero. Cuanto mayor es la inflamación, más intenso suele ser el dolor. Por eso, una dieta inadecuada puede empeorar el cuadro.

En contraposición, los especialistas destacan que una alimentación antiinflamatoria —rica en frutas, verduras, omega-3 y alimentos naturales— puede ayudar a reducir los síntomas y mejorar el bienestar general durante el ciclo menstrual.

De esta manera, aunque los cólicos forman parte de la experiencia de muchas mujeres, ajustar la dieta aparece como una herramienta simple pero efectiva para atravesar esos días con menor dolor y mayor calidad de vida.