Un trágico incendio ocurrido en una vivienda de Del Viso, partido de Pilar, dejó como saldo la muerte de tres jóvenes, entre ellos una mujer que cursaba un embarazo de cinco meses, en un hecho que conmociona a la comunidad.

Las víctimas fueron identificadas como Milagros Maidana, de 21 años; Tomás Maidana, de 19; y Milagros Arenales, también de 21 y pareja del joven, quien estaba embarazada al momento del siniestro.

Según las primeras pericias, el incendio se habría originado por una falla en una estufa ubicada en el living de la casa. Una explosión en ese sector habría acelerado la propagación del fuego, que se extendió rápidamente y dejó sin posibilidad de escape a quienes se encontraban en la planta alta.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo en una vivienda del barrio De Vicenzo. Un llamado al 911 alertó a las autoridades, que llegaron rápidamente al lugar junto a bomberos y servicios de emergencia, aunque no lograron evitar el desenlace fatal.

En medio de la desesperación, el padre de los jóvenes intentó rescatarlos sin éxito e incluso sufrió quemaduras en el rostro y los brazos. Otras tres personas lograron escapar, pero debieron ser hospitalizadas por distintas afecciones, entre ellas inhalación de humo y crisis nerviosa.

Las escenas dentro de la vivienda reflejan la magnitud de la tragedia: la joven embarazada fue hallada en un placard, donde habría intentado refugiarse, mientras que su pareja intentó forzar una salida sin éxito.

La Justicia investiga las causas del incendio, mientras el hecho genera profundo dolor entre familiares, amigos y vecinos, que despidieron a las víctimas con mensajes de conmoción y tristeza.