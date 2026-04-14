Luego de la separación que generó discordia en el mundo del espectáculo, Facundo Arana y María Susini se mostraron juntos nuevamente. El actor y la modelo dieron un nuevo guiño sobre su presente sentimental al compartir una larga charla en una cafetería de Nordelta. No es la primera vez que se los ve en el mismo lugar y en el mismo momento luego de la ruptura, ya que anteriormente trascendió que habrían pasado la noche juntos.

La encargada de revelar los detalles del encuentro fue Pochi de Gossipeame, quien publicó una foto de ambos a punto de subirse a una camioneta.

Sobre el clima de la reunión, la panelista escribió que "Estuvieron tomando un cafecito en Nordelta, meta charla muy sonrientes. ¿Hay reconciliación confirmada?". Esta situación alimentó los rumores de una vuelta definitiva entre los protagonistas, quienes se mostraron muy relajados ante la vista de los presentes.