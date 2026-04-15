Qué lesión tiene Agustín Marchesín y cuánto tiempo estará afuera

Boca Juniors confirmó la gravedad de la lesión de Agustín Marchesín, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un partido de Copa Libertadores. Se trata de una de las lesiones más severas en el fútbol y lo dejará fuera de competencia por un período prolongado.

El arquero se lesionó en los primeros minutos del encuentro ante Barcelona de Ecuador, cuando realizó un movimiento brusco y su rodilla perdió estabilidad. Tras la acción, cayó al suelo con claros gestos de dolor y debió ser reemplazado de inmediato.

Los estudios médicos posteriores confirmaron el peor diagnóstico: ruptura de ligamentos cruzados, lo que implica una intervención quirúrgica y una recuperación estimada de alrededor de ocho meses.

La lesión representa una baja sensible para Boca, ya que Marchesín era una de las piezas clave del equipo en la actual temporada. Además, el tiempo de recuperación lo marginaría del resto del año futbolístico.

Cabe recordar que el arquero venía de recuperarse recientemente de un desgarro en el aductor, por lo que esta nueva lesión agrava aún más su situación física en el corto plazo.

De esta manera, Boca pierde a su arquero titular por un largo período y deberá reorganizar el equipo en una etapa clave de la temporada, tanto a nivel local como internacional.