El delantero francés Kylian Mbappé encendió las alarmas internacionales a solo 45 días del comienzo del Mundial 2026, tras confirmarse una lesión muscular sufrida en el último encuentro del Real Madrid por La Liga ante el Real Betis.

Según el parte médico oficial difundido por el club español, el atacante presenta una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. El diagnóstico fue confirmado luego de estudios realizados tras su salida anticipada del partido, donde pidió el cambio con gestos de dolor.

En ese sentido, el Real Madrid informó que el futbolista se encuentra bajo seguimiento constante y en proceso de evolución, sin plazos confirmados de recuperación, lo que abre incertidumbre sobre su disponibilidad para la cita mundialista.

El medio TN detalló el comunicado médico: “Se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda”, indicó la institución, agregando que el jugador “está pendiente de evolución” mientras se monitorea su estado físico.

La situación genera preocupación tanto en el club como en la selección de Francia, ya que Mbappé es una de las principales figuras del equipo dirigido por Didier Deschamps y uno de los jugadores más determinantes del fútbol mundial en la actualidad.

Si bien aún no se estableció un tiempo exacto de baja, distintos informes médicos advierten que la recuperación podría demandar varias semanas, lo que pone en duda su preparación plena de cara al torneo que comenzará en junio en Estados Unidos, México y Canadá.

De esta manera, la lesión del delantero francés se suma a una serie de alertas físicas en jugadores de elite a pocas semanas del Mundial, en un contexto donde las selecciones comienzan a definir sus listas definitivas con máxima atención a la condición física de sus figuras.