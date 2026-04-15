Qué leyenda de River le pagó la cena a Chechu Bonelli para conquistarla

Durante una emisión de Valet Parking en La Casa Streaming, Chechu Bonelli recordó una situación particular vivida en un comercio de comida rápida. Al llegar a la caja se enteró de que el conductor del vehículo precedente había pagado su pedido.

La conductora relató su inmediata reacción al bajarse del auto para hablar con el sujeto. Según explicó, "me bajé, le hice así en la ventanilla, bajó el vidrio y le digo: 'La verdad que te agradezco, pero tengo trabajo y gracias a Dios me puedo pagar todavía la comida y todo'".

El gesto generó la respuesta de Cachete Sierra, quien bromeó diciendo "re mala onda" ante la actitud de la modelo. Bonelli admitió que "yo ya sé quién fue" y finalmente el hombre aceptó que ella le devolviera el dinero. En el estudio comenzaron a adivinar la identidad hasta que Sierra mencionó el apodo "Burrito" en referencia a Ariel Ortega. Al verse descubierta, la conductora le manifestó que "sos tremendo, ¿eh? Pocas chances y ya la sacaste".

La charla también derivó en su presente personal tras la reciente ruptura con Facundo Pieres. Ante la consulta sobre su estado actual, ella aseguró que "pero bien, hace rato". Hubo un momento de distracción cuando le preguntaron quién decidió el final del vínculo y ella respondió "¿De qué?". La situación evidenció una confusión con su separación de Darío Cvitanich, padre de sus tres hijas y cuya ruptura trascendió a mediados de 2025.

Al notar que hablaban de Pieres, aclaró que "ah, porque la otra fue hace rato. Todo bien, pero ya está. No, no tengo más nada que decir". Sobre el romance de su ex con Zaira Nara, comentó que "cada uno es libre de hacer lo que quiera, lo que le haga feliz. Está todo bien". Para terminar la entrevista, la panelista consultó "¿Me puedo ir?" y repitió que "todo bárbaro, todo bárbaro" antes de retirarse.