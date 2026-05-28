Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final de Copa Libertadores

La Copa Libertadores llega a su momento de máxima tensión para Boca Juniors. Este jueves, en La Bombonera, el equipo comandado por el cuerpo técnico xeneize se juega su futuro en el torneo continental frente a la Universidad Católica. Tras el agónico empate ante Cruzeiro en la fecha pasada, el margen de error desapareció por completo: para seguir en carrera y alcanzar los octavos de final, el único camino es la victoria.

El panorama del Grupo D marca que la Universidad Católica llega como líder con 10 unidades, seguido por Cruzeiro con 8 y Boca con 7. Barcelona SC, con 3 puntos, ya está fuera de toda competencia.

La calculadora del Xeneize

La buena noticia para los hinchas es que el destino sigue en manos propias. Si Boca logra imponerse ante el elenco chileno, la clasificación a la siguiente instancia estará asegurada, sin importar la diferencia de gol. Dependiendo del resultado de Cruzeiro contra Barcelona, el Xeneize podría incluso aspirar al primer lugar de la tabla, aunque la prioridad absoluta es sumar de a tres en casa.

Los escenarios posibles tras el pitazo final del jueves son los siguientes:

Si gana: Boca asegura su lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Si empata: La situación se complica. El conjunto de la Ribera quedaría eliminado de la Libertadores y, por criterio de desempate, deberá conformarse con disputar la Copa Sudamericana.

Si pierde: El resultado adverso lo deja fuera de la máxima cita continental y también lo relegaría a la Sudamericana.

Todo o nada en La Bombonera

El equipo sabe que no habrá segundas oportunidades. La localía debe pesar para un Boca que está obligado a ofrecer su mejor versión ofensiva para superar a una Universidad Católica que intentará aguantar la presión. La presión es total, y el objetivo es claro: transformar la necesidad en realidad para continuar su camino en el sueño de la séptima.

La última jornada del Grupo D definirá el destino de un equipo que, fiel a su historia, deberá hacerse fuerte en los momentos de mayor adversidad para mantenerse en la competencia más importante del continente.

Tabla de posiciones