El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 4 de abril que abarca a 12 provincias del país. El fenómeno afectará a sectores de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

Según el organismo, las condiciones más intensas se registrarán durante la noche, cuando se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. El principal riesgo estará dado por abundantes precipitaciones en cortos períodos de tiempo.

Además, las tormentas estarán acompañadas por fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora, lo que podría generar complicaciones en distintas zonas.

En cuanto a los valores acumulados, se estiman precipitaciones entre 30 y 60 milímetros, aunque no se descarta que estos registros puedan ser superados de manera puntual en algunos sectores.

Ante este escenario, el SMN emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos. Entre ellas, evitar salir durante las tormentas, no sacar la basura para impedir obstrucciones, limpiar desagües y asegurar objetos que puedan volarse.

También se aconseja desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a los hogares, mantenerse alejado de puertas y ventanas y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un lugar cerrado como una vivienda o un vehículo.

El organismo continuará monitoreando la evolución del fenómeno y no descarta actualizaciones en el nivel de alerta si las condiciones se intensifican en las próximas horas.