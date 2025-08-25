La Brigada de Investigaciones Sur, dependiente de la División Delitos de la Dirección Judicial D-5 de la Policía de San Juan, concretó el 21 de agosto un allanamiento en el domicilio de un sanjuanino conocido como “Gringo Meller”, en el barrio Las Pampas. En ese procedimiento, la Justicia dispuso su prisión preventiva por tres meses en el marco de una causa en investigación.

Al día siguiente, el 22 de agosto, el detenido recuperó la libertad, pero nuevamente fue objeto de un procedimiento policial. Con orden judicial, efectivos de la Brigada regresaron al mismo domicilio y volvieron a arrestar al “Gringo Meller”, quedando otra vez a disposición de la Justicia.

Publicidad

En paralelo, se desarrollaron dos allanamientos más en inmuebles ubicados en calle Roger Balet y Ruta 40, en el departamento Pocito. Todas estas medidas contaron con la autorización judicial correspondiente y estuvieron vinculadas a la misma causa.

Según fuentes policiales, una ciudadana aportó datos relevantes que permitieron avanzar en la investigación y motivaron las medidas judiciales. Con esta información, la Brigada de Investigaciones Sur ejecutó los procedimientos en los distintos domicilios, logrando la nueva detención del acusado.

Publicidad

Las actuaciones quedaron en manos de la Justicia, que continuará con el proceso para determinar las responsabilidades del detenido y los alcances de los hechos investigados.