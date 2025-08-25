Durante el mes de agosto de 2025, efectivos de la división UFI Delitos contra la Propiedad de la Policía de San Juan realizaron una serie de procedimientos que resultaron en el secuestro de varios vehículos con pedidos de secuestro vigentes. Las acciones se desarrollaron de manera independiente, en respuesta a colaboraciones solicitadas por distintas unidades investigativas de otras provincias. Todos los rodados quedaron a disposición de las fiscalías correspondientes.

El sábado 2 de agosto, en las inmediaciones de calle Pueyrredón y Maipú, se secuestró una camioneta Volkswagen Amarok, dominio LHH-617, con pedido de secuestro vigente emitido por la Unidad Judicial de Córdoba. El martes 5 de agosto, en la intersección de Remedios de Escalada y Belgrano, Capital, fue incautado un automóvil Peugeot 308 con dominio adulterado. Tras un examen, se determinó que el dominio real era AB-046-WF, con pedido de captura vigente emitido por la Fiscalía N.º 08 de Guaymallén, Mendoza.

Publicidad

Ese mismo día, por la tarde, en el interior del Barrio Huaziul, se detectó otro Peugeot 308 con dominio apócrifo. La verificación arrojó que el dominio real era LZR-497, con pedido de secuestro vigente solicitado por la Unidad Judicial N.º 23 de la provincia de Córdoba. El 15 de agosto, en vía pública del departamento Caucete, se recuperó una camioneta Chevrolet S10, dominio FIL 30. El vehículo tenía un pedido de secuestro por hurto agravado con fecha del 10 de julio de 2023, con intervención de la Oficina Fiscal 13 de Mendoza.

El sábado 16 de agosto, en el barrio Ingeniero Céspedes, Rivadavia, fue secuestrado un Peugeot 207, dominio KAX628. El rodado registraba pedido de secuestro vigente de la Unidad Fiscal de San Martín, también de la provincia de Mendoza.

Publicidad

En cuanto a motocicletas, el 5 de julio en calle Proyectada, entre Ruta 270 y Calle 9, se procedió al secuestro de una moto Gilera Smash 110cc, recientemente denunciada. El operativo incluyó la detención de Roberto Carlos Muñoz, mayor de edad, quien fue trasladado a la Comisaría 36º de Rawson por disposición del fiscal Miguel Gay. Finalmente, el sábado 9 de agosto en calle Tierra del Fuego, antes de Pueyrredón, se secuestró una moto Motomel Blitz, dominio A-058-HJU, recientemente denunciada en la Comisaría 3º de Trinidad.

Los operativos buscan dar respuesta a la problemática del robo de vehículos, colaborando con unidades judiciales de otras jurisdicciones y reforzando el accionar preventivo y judicial dentro de la provincia.