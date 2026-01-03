Una querella ante la Justicia argentina solicitó este lunes que se ordene la extradición inmediata del presidente venezolano Nicolás Maduro, en el marco de una causa que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, donde él y otros altos funcionarios de su gobierno son acusados de graves delitos de lesa humanidad, como desapariciones forzadas, torturas, violaciones y ejecuciones.

La presentación fue formalizada por el legislador porteño Waldo Wolff y el abogado Tomás Farini Duggan, quienes representan a varias víctimas venezolanas residentes en Argentina que denunciaron ante la Justicia argentina los hechos atribuidos al régimen chavista.

El pedido se da en el marco de un expediente iniciado en 2023 que ya incluye acusaciones contra Maduro, Diosdado Cabello y otros funcionarios del gobierno venezolano por crímenes de lesa humanidad cometidos de forma sistemática en Venezuela, según la querella.

Este requerimiento se suma a otras medidas jurídicas ya en curso: instancias judiciales anteriores en Argentina han ordenado capturas internacionales de Maduro y Cabello por los mismos hechos, con la participación de Interpol y con fines de extradición, basándose en el principio de jurisdicción universal para investigar crímenes atroces independientemente de dónde se hayan cometido.

La causa ha generado amplia atención jurídica y diplomática, ya que implica a un jefe de Estado en ejercicio y plantea complejos debates sobre soberanía, jurisdicción y cooperación internacional en materia de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.