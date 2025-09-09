Publicidad
Policiales > Dolor en las redes

Quién era Diego Tejada, el joven de 25 años fallecido en el accidente con un patrullero

La víctima fatal del siniestro con un patrullero fue identificado. Su repentina partida desató una ola de dolor entre sus seres queridos, que lo despidieron con conmovedores mensajes en las redes sociales.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Diego Tejada, de 25 años, es la victima fatal del siniestro que ocurrió en la madrugada. FOTO: Gentileza

Un fatal siniestro vial ocurrido en la intersección de Avenida Libertador y Ramón Salinas, en Rivadavia, durante la madrugada de este lunes, cobró la vida de Diego Maximiliano Tejada, un joven de 25 años. El accidente, que involucró a un patrullero policial y una motocicleta, tuvo lugar aproximadamente a las 4:45 horas y dejó además a una joven de 23 años, Valentina Gómez, lesionada y hospitalizada.

Diego Maximiliano Tejada falleció en el hospital a las 6:40 horas a causa de la gravedad de las lesiones sufridas. Su deceso generó una ola de conmoción y dolor en su círculo cercano, manifestado a través de redes sociales con mensajes de despedida cargados de emotividad. 

El joven era parte del staff de cervecería Ancestral. En un comunicado la cadena informó que hoy, 9 de septiembre, no abrirán sus puertas.

De acuerdo con información judicial, el accidente ocurrió cuando el patrullero, conducido por Claudio Chirino (28) y acompañado por Moisés Uriche (27), intentó girar hacia la izquierda para incorporarse a la calle Ramón Salinas en dirección sur. En ese momento, la moto en la que viajaban Tejada y Gómez impactó contra la parte trasera izquierda del vehículo policial. Como resultado de la colisión, ambos ocupantes de la motocicleta fueron proyectados contra el pavimento.

El conductor del patrullero fue detenido de forma preventiva, mientras que la investigación del caso se encuentra a cargo del fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández, de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales N°3. Valentina Gómez permanece internada recibiendo tratamiento por las lesiones sufridas.

