Policiales > Dolor en las redes
Quién era Diego Tejada, el joven de 25 años fallecido en el accidente con un patrullero
POR REDACCIÓN
Un fatal siniestro vial ocurrido en la intersección de Avenida Libertador y Ramón Salinas, en Rivadavia, durante la madrugada de este lunes, cobró la vida de Diego Maximiliano Tejada, un joven de 25 años. El accidente, que involucró a un patrullero policial y una motocicleta, tuvo lugar aproximadamente a las 4:45 horas y dejó además a una joven de 23 años, Valentina Gómez, lesionada y hospitalizada.
Diego Maximiliano Tejada falleció en el hospital a las 6:40 horas a causa de la gravedad de las lesiones sufridas. Su deceso generó una ola de conmoción y dolor en su círculo cercano, manifestado a través de redes sociales con mensajes de despedida cargados de emotividad.
El joven era parte del staff de cervecería Ancestral. En un comunicado la cadena informó que hoy, 9 de septiembre, no abrirán sus puertas.
De acuerdo con información judicial, el accidente ocurrió cuando el patrullero, conducido por Claudio Chirino (28) y acompañado por Moisés Uriche (27), intentó girar hacia la izquierda para incorporarse a la calle Ramón Salinas en dirección sur. En ese momento, la moto en la que viajaban Tejada y Gómez impactó contra la parte trasera izquierda del vehículo policial. Como resultado de la colisión, ambos ocupantes de la motocicleta fueron proyectados contra el pavimento.
El conductor del patrullero fue detenido de forma preventiva, mientras que la investigación del caso se encuentra a cargo del fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández, de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales N°3. Valentina Gómez permanece internada recibiendo tratamiento por las lesiones sufridas.
Cinco años después del trágico fallecimiento de Julieta Viñales, de 18 años, comenzó en San Juan el juicio oral contra el médico otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía, acusado de homicidio culposo por mala praxis. La joven murió en marzo de 2020, días después de una operación de amígdalas, y su familia ha sostenido una incansable lucha por esclarecer las circunstancias de su deceso.
San Juan ha implementado una nueva disposición para la aplicación de la vacuna contra la Fiebre Amarilla, reorganizando sus centros habilitados. A partir de ahora, el Vacunatorio Central será el único punto autorizado para su administración, debido a cambios en la distribución nacional para regiones no endémicas.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Allanamiento en barrio La Estación terminó con un detenido y el secuestro de más de 1.7 kg de drogas
El Departamento Drogas Ilegales (D-5), en una operación coordinada con la Unidad Fiscal Federal de San Juan y el Grupo Geras, realizó un exitoso allanamiento en el barrio La Estación de Rawson, resultando en la detención de un hombre y el secuestro de más de 1.700 gramos de marihuana y cocaína, entre otros elementos.
Tras pedido de DIARIO HUARPE, el Consejo de la Magistratura publicó los CV de los postulantes a Fiscal General de la Corte
La Casilla Policial del Barrio Cruce de los Andes logró un importante golpe contra la delincuencia al recuperar una PlayStation 4, dos joysticks y una máquina de cortar el pelo, que habían sido sustraídos en el Barrio Las Pampas. Un menor de 17 años fue aprehendido en el acto mientras intentaba escapar con los efectos.