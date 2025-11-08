Choque múltiple en Capital: un camión habría provocado el accidente

Un fuerte siniestro vial, catalogado como un "choque múltiple", se registró en Capital. El incidente tuvo lugar en la calle Paula Albarracín de Sarmiento, en la esquina de Sargento Cabral.

Según la información disponible, el choque involucró a cuatro vehículos en total. El responsable de la colisión habría sido el del camión, que fue quien habría colisionado a los otros autos. Entre los rodados implicados se mencionó un BMW que, aunque se le habían pegado atrás, logró evitar daños mayores.

A pesar de la magnitud del impacto, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos graves, limitándose el saldo del accidente a daños materiales.

Sin embargo, el hecho tomó un giro inesperado. Aparentemente, según contaron testigos a DIARIO HUARPE, un patrullero estaría involucrado en el siniestro. Este vehículo se encontraba en la zona del choque y presentaba daños en la parte trasera del móvil.