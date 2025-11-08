Maxi López confesó que es difícil ver a Wanda Nara como una "amistad"

Maxi López se mostró en una nueva faceta desde que llegó a la Argentina para ser parte de MasterChef Celebrity (Telefe), haciendo challenges de TikTok y saliendo de fiesta con sus compañeros de reality. En este contexto, el exdelantero estuvo como invitado en Sería Increíble (Olga) para hablar de su participación en el programa y, principalmente, de su relación con Wanda Nara, con quien estuvo en "guerra" durante años.

Al ser consultado sobre si consideraba a Wanda una amiga, López fue sincero, aunque aclaró que eso le parecía un "montón". El exfutbolista explicó la situación actual: “Hay buena onda, hay predisposición. Quizás, no sé, me es difícil ver a ella como una amistad. Como padre y madre separados que queremos hacer las cosas mejor de lo que hicimos”.

López describió que la dinámica de ataques y respuestas que mantienen en el reality es histórica: “Nosotros nos manejamos de esa manera. Cuando antes, hace muchos años, éramos así, siempre ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Y eso fue un poco lo que en aquel momento nos atrajo uno del otro”.

Ahora, esa dinámica se vive de otra manera, ya que son "padres separados" que quieren hacer las cosas bien y disfrutar a los chicos. Sobre el presente, López aseguró: “Estamos bien. Es un partido difícil, pero estamos saliendo, estamos viendo la luz, de a poquito vamos teniendo buena relación y bueno... Nos llevamos bien”.

El exfutbolista enfatizó que este buen momento es beneficioso para la pareja y para los hijos, permitiendo una dinámica familiar más fluida. Recordó momentos recientes: "anoche me dice el más grande: Che, papá, quiero ir a dormir con vos, ¿vamos a casa? Bueno, lo agarro. El otro día, anteanoche, me llamó el chiquito: Vamos a comer algo y después... Toda esa dinámica”.

López valoró que esta nueva relación le permite disfrutar de sus hijos, algo que en el pasado era un problema lleno de polémicas, rumores y denuncias mediáticas, con la gente "diciendo: Se los robó".

Respecto a cómo manejó la situación con sus hijos, López explicó que "nunca perdimos" el vínculo, incluso en los momentos de distancia. El exfutbolista manifestó que siempre habló con ellos, aunque al principio se mordía la lengua para no decir nada de la madre, ya que entendió que "siempre va a ser la madre". Gracias a esto, sus hijos, que hoy están más grandes, no le "pasan factura" ni le "recriminan" nada.