Quién es el embajador argentino que le pidió a Francia que tapara un mapa que reconocía a las Islas Malvinas como británicas

Durante una invitación de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional francesa para exponer sobre los vínculos bilaterales y el acuerdo Unión Europea-Mercosur, el embajador Ian Sielecki protagonizó un firme reclamo diplomático. Al notar que el mapa a su espalda identificaba a las Islas Malvinas como territorio británico, el funcionario interrumpió su discurso inicial.

Respecto a su accionar, Sielecki manifestó: “Son argentinas. Lo defendemos siempre y en todos lados. Al mandarme a Francia, Javier Milei me dio un mandato claro: potenciar la relación bilateral y defender nuestros intereses. Cualquier argentino de bien hubiese hecho lo mismo".

Publicidad

Al detectar el error cartográfico, el embajador se dirigió a las autoridades presentes: “Lamentablemente debo señalarle un pequeño inconveniente, señor presidente, que en realidad es un gran problema para mi país”. Inmediatamente profundizó: “Acabo de notar que estoy sentado frente a un mapa que muestra a las Islas Malvinas, como si fueran parte del Reino Unido. Esto supone un gran problema en distintos niveles, incluso jurídicos, porque no puedo, como representante del Estado argentino, hablar libremente ante ese mapa”.

El diplomático advirtió que su silencio “sería como legitimar una situación que constituye una vulneración, una agresión a la soberanía de mi país, a la dignidad misma de la Nación Argentina y, sobre todo, una violación flagrante del derecho internacional”.

Publicidad

Ante el planteo, el presidente de la Comisión respondió: “Señor embajador, Malvinas, entre paréntesis, sabemos que este territorio está en disputa. No hemos atribuido, como usted dice, en este mapa”. Sin embargo, Sielecki insistió: “Está señalado como Reino Unido. Ese es el punto. Es como si se invitara al embajador de Ucrania a hablar ante un mapa que mostrara a Lugansk o Crimea como si legítimamente formaran parte de Rusia. Estoy seguro de que mi colega ucraniano rechazaría eso de manera muy clara”.Finalmente, solicitó: “No sé si existe alguna forma de cubrir ese mapa durante mi intervención, de alguna manera”, logrando que se tapara la zona en disputa con una nota adhesiva amarilla.

Sielecki, de 36 años, posee una sólida formación académica en Ciencias Políticas por SciencesPo y una especialización en Historia Europea en Cambridge. Proviene de una familia vinculada a los laboratorios Phoenix y la petroquímica TGS. En su trayectoria previa trabajó con Jorge Faurie durante el mandato de Mauricio Macri y fue propuesto para su cargo actual por Milei gracias a su vínculo con Santiago Caputo y sus nexos con Emmanuel Macron.

Publicidad

Durante su etapa estudiantil, Sielecki le consultó a Alberto Fernández: “¿Qué responsabilidad tiene el peronismo por la situación económica que usted describe, dado que gobernó muchos años?“. A lo que el entonces mandatario respondió: “El peronismo tuvo algunas culpas pero muchas más tuvieron los que no son peronistas, porque siempre vinimos a resolver los problemas que dejaron. Somos expertos en resolver los problemas que dejaron”.

El gesto del embajador recibió el apoyo de Juan Grabois, quien expresó en redes: “Un orgullo como argentino ver al embajador Ian Sielecki rehusarse a hablar delante de un mapa donde se identificaban a las Islas Malvinas como territorio británico. No lo conozco, no me importa de qué partido es, aplaudo su gesto patriótico así como repudio el cipayismo de Milei”.

Este evento ocurre mientras Argentina sostiene en la ONU que la resolución de apoyo “refleja una vez más el sólido respaldo de la comunidad internacional a la posición de la Argentina”. Según la Cancillería, diversos países reafirmaron “el carácter colonial ‘especial y particular’ de la Cuestión Malvinas”.