La empresa Obras Sanitarias informó la suspensión de la entrega de viviendas del barrio Solares del Sur del Instituto Provincial de la Vivienda, en la localidad de Media Agua, departamento Sarmiento, que estaba prevista para este lunes 16 de marzo. La decisión se tomó tras detectarse problemas en la calidad del agua en la red interna del complejo habitacional

Según detallaron desde la empresa, durante las inspecciones finales de obra se registraron valores de turbiedad por encima de los parámetros establecidos por el Código Alimentario Argentino para la distribución de agua potable. Ante esta situación, se resolvió extender el proceso de desinfección y purga del sistema de cañerías antes de habilitar el servicio para los futuros adjudicatarios.

Las tareas se realizarán de manera conjunta entre el departamento de Calidad de Aguas y el área de Servicio de Agua Potable de Obras Sanitarias. El objetivo es eliminar cualquier microorganismo o residuo derivado de la construcción y garantizar que el agua sea apta para el consumo humano.

Desde la empresa explicaron que este procedimiento forma parte de los controles de calidad que se realizan antes de la entrega de viviendas y que buscan asegurar condiciones sanitarias adecuadas para los vecinos. Por este motivo, la entrega de las casas quedó postergada hasta nuevo aviso.

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La suspensión fue comunicada en coordinación con el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y el Instituto Provincial de la Vivienda. La nueva fecha de entrega será informada una vez que finalicen los trabajos y se verifique que los valores del agua cumplen con la normativa vigente.