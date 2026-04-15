Quién es el famoso que denunció ser atacado por una ex Gran Hermano

Joel Ojeda y Juana Delfino decidieron llevar a la justicia a Catalina Gorostidi tras una serie de episodios violentos vividos en el ámbito laboral y personal. El ex participante de Gran Hermano y su actual pareja, quien se desempeñaba como productora en el stream de DGo, relataron los motivos que los llevaron a iniciar esta causa. Según el azafato, su novia vivió situaciones que él ya conocía de antemano.

"Realmente la pasé muy mal y cuando ella decidió trabajar ahí, le advertí que no iba a ser gratis", explicó Joel sobre la incorporación de Juana al mismo espacio de trabajo donde estaba su ex pareja.

Delfino describió el cambio de actitud de Catalina señalando que "al principio, se me hace muy la amiga. Después, en el streaming se la pasaba hablando m... de él, afuera de cámara también". La joven recordó que durante un viaje a Uruguay "nos llevamos bien hasta que volvimos". Según su testimonio, Gorostidi comenzó a entrometerse en su vínculo sentimental diciendo que "era muy inteligente y me merecía algo mejor". "Me decía que iba a volver llorando a darle la razón. Ahí cuando yo me calenté, me fui y empezó a difundir que yo lo había cag... a Joel. Vuelvo, me junto a hablar con todos. Ella, al principio no quería charlar, hizo un escándalo, se encerró", continuó relatando Juana sobre el inicio de las agresiones físicas y verbales.

La situación escaló frente a sus superiores. "Se me paró acá y se volvió loca. Me empezó a decir que yo era una pendeja de m..., que le daba pena, con mi jefe presente", denunció la productora. Respecto al rol de la empresa, Ojeda afirmó que "no hicieron nada". Delfino agregó que las autoridades del streaming minimizaban el comportamiento de la médica. "Le decían que se quede tranquila. Ellos dicen que ella no puede controlar sus emociones y hay que cuidarla", reveló. A pesar de que le prometieron que el clima laboral mejoraría, el maltrato persistió.

"Acá no entrás si estoy yo acá adentro. Yo no quiero trabajar con gordas. Yo soy gordofóbica", fueron algunas de las frases que recibió Juana. También aseguró: "Me decía que deje de comer fideos porque me estaban engordando los brazos, que tenía que aprender de ella que pesaba 45 kilos, que si pasaba por atrás de ella, me iba a arrancar los pelos. Así en frente de todos".

Por su parte, Joel Ojeda aportó detalles sobre las agresiones físicas directas que sufrió. "A mí me llegó a empujar de forma violenta, agarrándome los brazos. Hay cámaras adentro de DGo, así que me imagino que está todo grabado. Fui a hablar con mis jefes y no hicieron nada. Nos costó una renuncia a su trabajo. Yo me callé millones de cosas", sostuvo con dureza. Finalmente, el joven remarcó que el conflicto no es nuevo y que existen pruebas en manos de los jueces. "Mi separación con Cata fue súper violenta, estuve encerrado en la casa. Tengo videos en la Justicia porque tienen mi teléfono", concluyó.