Quién es el famoso que usa la inteligencia artificial para vestirse

Diego Leuco compartió una curiosa experiencia personal durante la emisión de Antes que nadie. El periodista reveló que comenzó a utilizar una herramienta digital para mejorar su imagen cotidiana y afirmó que con ella "Me veo perfecto" ante sus compañeros de mesa.

Según explicó Leuco, este cambio responde a una búsqueda personal más amplia ya que "Últimamente estoy tratando de ser mejor persona" con el objetivo de "Mejorar en todos los aspectos, algunas más profundas, otras más frívolas. Y justo ayer me dijeron que estaba muy bien vestido" en sus actividades laborales.

La metodología empleada consiste en el uso de un software extranjero que organiza las prendas del usuario. El comunicador detalló que "Entonces, conté que incursioné en algo que es un guardarropas virtual. Bajé una app de IA, le cargué toda mi ropa. Me llevó 7 horas. Lo hice el domingo feriado. Te arma los looks, te los poné día por día según el clima" para optimizar sus tiempos.

Mientras sus colegas reaccionaban con bromas, él continuó describiendo las funciones más llamativas del sistema y advirtió que "Esto no es lo grave. Lo grave es que si uno se saca una foto en boxer, que no me van a ver así, se la das a la IA y te viste con el conjunto que te propone y ves como queda" en pantalla.

Finalmente, Diego Leuco mostró cómo lucía el vestuario elegido por el programa digital y aclaró que "Ahí está mi conjunto de ayer. La foto original es esa pero en calzones. Hasta 100 prendas es gratis. La probadita virtual te sale, te cobran. Uno es gracioso porque me hizo hasta con la mochila puesta. Mucho realismo. La app no es de Argentina" para dar cierre a su anécdota.