Quién es el galán que acompañará a Wanda Nara en su primera película

Jean Pierre Noher reveló al aire de Blender que formará parte del elenco que acompañará a Wanda Nara en su primer proyecto para la pantalla grande. El artista comenzó su anuncio con un tono enigmático al comentar que "Hay un actor franco-argentino que reside en el país que aparentemente va a trabajar en cine, en una película que se va a realizar a partir de la semana que viene en Uruguay".

Para orientar a la audiencia, el actor sumó una pista determinante al mencionar "WN, mujer". Ante la consulta inmediata del público que gritó el nombre de la conductora, el intérprete respondió con un entusiasta "¡Sí!" y confirmó su participación en el largometraje titulado ¿Querés ser mi hijo?.

Respecto a su incorporación al proyecto, el artista explicó que "Para mí, la verdad, está bueno porque es un lindo papel". No obstante, al ser consultado sobre la posibilidad de escenas románticas con la mediática, Noher prefirió la cautela y manifestó que "No puedo dar precisiones".

En su cierre, bromeó sobre el título de la obra al decir que "La película creo que se va a llamar '¿Querés ser mi hijo?', que obviamente no soy yo", para finalmente sentenciar que "Voy a trabajar con Wanda Nara en cine".

La producción es una remake internacional de la película mexicana homónima que ya había sido adelantada por la conductora durante la final de MasterChef Celebrity Argentina. En esta historia, Wanda Nara se pondrá en la piel de Lucía, una mujer de 43 años que vuelve a su departamento de soltera para reiniciar su vida tras sufrir una infidelidad por parte de su marido.

En ese contexto conocerá a su vecino Javier, un joven de 23 años a quien le pedirá que simule ser su hijo para obtener una vacante laboral. Lo que inicia como un engaño terminará convirtiéndose en un vínculo sentimental que desafiará los prejuicios sociales vinculados a la diferencia de edad entre ambos protagonistas.