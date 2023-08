¿Quién es? El piloto de Fórmula 1 que quiere incursionar en Moto GP

En las últimas horas, un reconocido piloto de Fórmula 1 sorprendió a los fanáticos de Moto GP. Lando Norris, el talentoso corredor de McLaren F1, continúa demostrando su pasión por la máxima en motociclismo. Durante el reciente Gran Premio de Gran Bretaña, compartió momentos especiales en el paddock del Mundial de dicho deporte y estrechó lazos con Fabio Quartararo, lo que lo lleva a apoyar al talentoso francés en su andar post-retiro de Valentino Rossi.

El joven competidor británico se involucró plenamente en el evento, intercambiando cascos con El Diablo y brindando su apoyo a Jake Dixon, también británico y compañero de Quartararo. Norris se mostró fascinado al presenciar la intensa competencia en Moto3, aplaudiendo el rendimiento de David Alonso y el equipo Aspar. Sin embargo, lo que dijo luego fue lo que más ruido hizo.

Las palabras de Norris

En una entrevista con el canal de Youtube de su amigo Quadrant, Lando reveló su deseo de competir en MotoGP, aunque las restricciones de la Fórmula 1 le impiden subirse a una moto. Expresó: "Me encantaría. Por supuesto, querría hacerlo. Lo único es que no podría contarle a nadie lo que estaba haciendo. Lo intentaría al cien por cien, pero no iría directamente a MotoGP. Ese sería el final para mí".

Norris tiene un gran respeto por la peligrosidad de las carreras en dos ruedas, considerando que en cada curva los pilotos pueden enfrentar impactos. "Es una locura, son más valientes cada vez que voy a verlos", comentó. El piloto de McLaren compara la velocidad de las MotoGP con los monoplazas de F1, destacando las diferencias: "Es diferente, ellos son un poco más rápidos en la recta, pero nosotros somos cien veces más rápidos en una curva".