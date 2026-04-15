Quién es la famosa que anunció su casamiento tras 12 años en pareja

Rocío Igarzábal sorprendió a sus seguidores de Instagram con una noticia muy esperada después de compartir doce años de vida y de haber formado una familia con su hija Lupe. La actriz anunció formalmente su casamiento con Milton Cámara mediante un video íntimo y descontracturado grabado en su propio hogar, donde la complicidad y el humor fueron los protagonistas de la escena.

Durante la grabación, la artista recordó el momento en que se selló el compromiso tiempo atrás en el exterior. "Nos casamos después de 2 años de que me lo propusiste en México. ¿Cómo te sentís?", le consultó de manera directa a su compañero. Ante la cámara, él confesó con sinceridad que se encontraba "bien. Esto me pone nervioso".

La charla continuó con el tono relajado que caracteriza a la pareja frente a sus seguidores. Fiel a su estilo, ella siguió con el juego y le preguntó: "¿Estás seguro de la decisión que tomaste?". Sin mostrar dudas frente a la cámara, Milton respondió con un rotundo "sí, obvio".

Hacia el final del registro audiovisual, el clima se tornó más emotivo cuando la protagonista de la noticia reflexionó sobre el largo camino que construyeron juntos desde hace más de una década.

Ella destacó la relevancia de este paso en sus vidas diciendo: "12 años vamos juntos, un montón de tiempo en la vida. Qué emoción tener a toda la gente que queremos toda junta en una misma noche". De esta forma, consolidan una historia que creció con el tiempo y que ahora los encuentra listos para celebrar el amor en familia.