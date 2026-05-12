Quién es la famosa que anunció su casamiento y sorprendió a todos

Después de un año intenso y cargado de emociones, Alicia Barbasola decidió apostar nuevamente al amor. La modelo y el empresario nocturno Gustavo Palmer planean sellar su relación con una boda que promete ser inolvidable. Según trascendió, el evento se llevará a cabo el 14 de enero en las playas de Pinamar, coincidiendo exactamente con su primer aniversario de pareja.

La noticia generó gran impacto debido al pasado mediático de la vedette. Tras su divorcio de Andrés Nara en 2024, que estuvo marcado por crisis y escándalos públicos, Alicia encontró estabilidad junto a Palmer. La elección de la orilla del mar para la celebración tiene un valor simbólico profundo para ambos, buscando un ambiente relajado y alejado del ruido mediático que los rodeó anteriormente.

El encargado de dar a conocer los detalles fue el periodista Fede Flowers en el ciclo televisivo que conduce Tomás Dente. El comunicador relató el proceso de obtención del dato y comentó que "Me llegó la noticia y la confirmé con ella" al aire de NET TV. Además, brindó precisiones sobre el estilo del festejo que se prepara para comienzos de 2027, señalando que la protagonista le aseguró que "se va a casar a orillas del mar el 14 de enero y me dijo que espera muchos invitados" frente a la prensa.

Aunque se planea como una ceremonia íntima, la lista de asistentes incluiría a varios seres queridos y figuras cercanas al entorno de la pareja. En los últimos meses, ambos se mostraron muy unidos en diversos eventos y redes sociales, consolidando un vínculo que ahora llegará al altar. Esta nueva etapa busca dejar atrás los conflictos judiciales y las denuncias que empañaron la vida sentimental de Barbasola en el pasado.