Quién es la famosa que confesó haberse enamorado de un hombre casado

Mariana Brey participó en el programa La noche de Mirtha el doce de abril donde vivió un momento de gran honestidad ante una consulta de la anfitriona. La conductora recordó un dato del pasado de la periodista relacionado con su enamoramiento de un hombre casado a lo cual ella admitió que "me enamoré".

A pesar de que la panelista intentó restarle importancia por ser algo de su juventud aclaró ante las preguntas de Belén Francese que el sentimiento fue mutuo al decir "sí, estaba enamorado, pero no se pudo concretar eso".

La invitada confesó que "no pensé que Mirtha me iba a preguntar esto acá" y admitió que su madre conocía la situación mientras su padre la ignoraba. Sobre su decisión de hablar expresó que "lo dije porque cuando el amor te invita a lo prohibido y bueno, yo no quise ser…era chica".

Brey brindó detalles sobre aquel vínculo en Quilmes señalando que "Lo he visto a ver, muchas veces, muchas gestiones tuvo después. No es del ambiente, pero la pasé mal, porque era un amor que no podía ser. Era de la zona, de Quilmes, donde viví toda mi vida y sigo viviendo".

Actualmente se encuentra de novia y destaca que su pareja comprende su independencia. Recientemente la panelista también opinó sobre Barby Franco y Fernando Burlando al señalar que "no tiene otro tema".