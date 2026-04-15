Quién es la famosa que confesó que solo se pone de novia con empresarios

Luciana Salazar visito a Angel de Brito para profundizar en su presente sentimental y dejo definiciones tajantes sobre sus elecciones. Respecto a la percepcion que otros tienen sobre ella, relato que "Hace unos días estaba almorzando con un amigo y una persona se acerca y me dice 'vos sos la chica más difícil', y le dije: 'sí, muy bien'".

En cuanto a su nivel de selectividad, la modelo aseguro que "Así como la gente me ve, soy recontra exigente, hasta para un touch and go lo soy. Analizo todo y si algo no me gusta, afuera, chau".

Al repasar su historial, la conductora bromeo sobre su vinculo con el deporte indicando que "No fui muy botinera, estuve con dos jugadores de fútbol, creo que hice más lío en el ATP". Sobre sus gustos actuales, prefirio marcar una distancia con ciertas profesiones y afirmo que "Los actores y los modelos me aburren un poco, elijo más a los empresarios".

Finalmente, sobre el rumor que la unio a Ramiro Marra, la invitada compartio lo que el politico le expreso: "Me dijo que me encaró porque era su amor platónico y que yo lo había 'pateado' porque estaba de novia".