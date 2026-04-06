Cómo hacer la empanada gallega sin esfuerzo ni amasar

La empanada gallega es una de las recetas más rendidoras y prácticas para resolver un almuerzo o una cena familiar. Esta versión permite hacer la masa casera sin amasar, usando batidora, lo que simplifica mucho el proceso y permite obtener una textura suave y fácil de estirar. Con ingredientes simples y un relleno clásico de atún con verduras, es una preparación ideal para cocinar con anticipación, freezar por porciones o servir en reuniones. Además, se puede adaptar fácilmente según los gustos de cada casa.

Para la masa se necesitan 500 g de harina, 80 cc de leche, 30 g de levadura, 125 g de manteca, 10 g de sal, 20 g de azúcar y 4 huevos. El relleno requiere 500 g de atún, un morrón grande, 3 cebollas, 2 cdas de pimentón, sal y pimienta a gusto, 2 cdas de azúcar y 2 huevos.

El procedimiento comienza en una batidora, donde se debe colocar la harina, los huevos, la sal, el azúcar, la levadura, la leche y la manteca pomada. Hay que batir todo con la amasadora durante cinco minutos. Luego se debe dejar reposar 30 minutos y después estirar. Una parte se usa para la base, otra para la tapa y si sobra masa se utiliza para la decoración de la tarta gallega.

Para el relleno, en una sartén, hay que colocar aceite y cocinar bien la cebolla cortada en juliana y el morrón cortado en juliana. Se debe condimentar con sal, pimienta, un poco de azúcar y pimentón. Una vez que ya está cocido, colocar en un bowl y agregar el atún y los huevos. Es necesario mezclar bien y reservar.

Finalmente, en una placa rectangular pintada con manteca, colocar la masa de base, luego agregar el relleno y después colocar la tapa de la masa. Hacer el repulgue, colocar unas tiritas de decoración de masa y pintar con huevo. Es una comida clásica para las Pascuas pero que tiene éxito en cualquier momento del año.