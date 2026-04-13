Quién es la famosa que quedó trastornada por su ex: "Terapia toda la semana"

Sofía La Reini Gonet, subcampeona de MasterChef Celebrity, brindó detalles sobre su actualidad sentimental en el programa Infama de América TV. La influencer aseguró que se encuentra en una etapa de introspección profunda luego de atravesar momentos difíciles con su antigua pareja.

Al iniciar la entrevista manifestó que “Se puede decir que estoy bien. Estoy bien, sí, estoy tranquila”, aunque admitió que “Tuve un mes sentimental complicado” debido a los constantes conflictos que marcaron el final de su noviazgo. Gonet sorprendió a la audiencia al declarar que “Me mantengo en el celibato aunque no me crean. Te lo juro, me mantengo en el celibato”, confirmando así su alejamiento total de nuevos vínculos amorosos.

Para procesar el desgaste emocional, la joven reveló su estricto compromiso con el tratamiento psicológico al comentar que “Estoy haciendo mucha terapia también. Cuatro veces por semana, más o menos”. Esta decisión surge tras una relación que Homero Pettinato describió como su tercer gran amor, pero que estuvo condicionada por la dependencia y la exposición pública que terminó desgastando a la pareja.

Al ser consultada sobre los sentimientos del conductor, Sofía fue contundente al decir que “Yo no sigo enamorada”. Además, puso en duda las recientes declaraciones de su ex al agregar que “No creo que él esté enamorado de mí tampoco. Para mí miente”.

La historia entre ambos estuvo marcada por numerosos intentos fallidos de reconstruir el vínculo. Según relató la protagonista, “Intentamos volver en su momento por décimo quinta vez. No funcionó”. A pesar de los rumores, aclaró que “En Cariló no” se produjo ninguna reunión y subrayó que “Ahora realmente estamos en contacto cero”.

Gonet explicó que “Estamos en contacto cero ya hace un tiempo” y reconoció que “Antes es verdad que nos encontramos y que intentamos volver. No funcionó, nos llevamos mal”. Finalmente, aunque consideró que “Terminamos bien, normal”, cerró la posibilidad de cualquier diálogo futuro con un tajante “Pero contacto cero”.