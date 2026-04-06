Quién hija de un famosísimo cantante confesó que sería novia de Charly García

Margarita Páez, hija de Fito Páez y Romina Ricci, mantuvo una charla con Tatiana Schapiro para Infobae donde profundizó en su relación con Charly García. Al referirse al artista, sostuvo que "es hermoso, lo más lindo que hay, tiene una energía especial" y aclaró que, aunque no mantienen un contacto fijo, suelen intercambiar mensajes de forma habitual.

La joven relató que conoce al ícono del rock desde su infancia, aunque admitió ciertas dudas sobre sus memorias más tempranas. "Tengo un recuerdo de cuando fui a la casa, pero no sé si fue real o lo soñé", explicó durante la entrevista.

Uno de los puntos más llamativos del encuentro fue cuando Margarita compartió una intimidad que le manifestó a su propio padre. "Yo le dije a mi papá, si Charly y yo hubiésemos vivido en la misma época, hubiéramos sido pareja", confesó. Ante la consulta sobre la seguridad de sus palabras, ella fue contundente al afirmar que "porque lo sé... hubo una noche de amor total y lo sé".

Finalmente, al ser consultada sobre sus preferencias musicales entre la obra de su progenitor y la de García, la joven evitó elegir a uno solo. "No, no. Me gustan las dos. Igual a mi papá si le digo que me gusta más la música de Charly, me dice 'a mí también'", concluyó entre risas.