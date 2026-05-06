Quiénes serán los árbitros que dirigirán los partidos de octavos del Torneo Apertura
La Liga Profesional de Fútbol, en conjunto con la Asociación del Fútbol Argentino, confirmó los árbitros que impartirán justicia en los cruces de octavos de final del Torneo Apertura, que comenzarán este sábado con partidos decisivos en formato eliminatorio.
La acción se abrirá el sábado 9 de mayo a las 16.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, con el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, que será dirigido por Darío Herrera, acompañado en el VAR por Hernán Mastrángelo.
A las 19, en La Bombonera, Boca Juniors recibirá a Huracán con arbitraje de Pablo Echavarría y Gastón Monsón Brizuela en la asistencia tecnológica.
La jornada del sábado se completará con dos encuentros a las 21.30. Argentinos Juniors enfrentará a Lanús con Leandro Rey Hilfer como juez principal y Facundo Tello en el VAR. En simultáneo, Independiente Rivadavia se medirá ante Unión de Santa Fe con arbitraje de Luis Lobo Medina y Héctor Paletta.
El domingo 10 de mayo continuará la actividad desde las 15, cuando Rosario Central reciba a Independiente bajo la conducción de Yael Falcón Pérez y con Lucas Novelli.
A las 17, Estudiantes de La Plata jugará ante Racing Club con arbitraje de Sebastián Martínez y José Carreras.
Uno de los partidos más destacados será el de las 19 en el Monumental, donde River Plate enfrentará a San Lorenzo con Sebastián Zunino como juez y Silvio Trucco en la cabina.
El cierre será a las 21.30 con Vélez Sarsfield ante Gimnasia y Esgrima La Plata, con Andrés Gariano como árbitro principal y Germán Delfino.
De esta manera, quedó definido el esquema arbitral para una instancia clave del torneo, que marcará el inicio de los playoffs y pondrá en juego el pase a los cuartos de final en una serie de cruces de alto voltaje.
Los árbitros de los cruces de octavos de final del Torneo Apertura
Sábado 9 de mayo
16.30 Talleres – Belgrano -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Lucas Pardo
19.00 Boca – Huracán
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Diego Romero
21.30 Argentinos – Lanús
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Facundo Tello
AVAR: Iván Núñez
21.30 Independiente Rivadavia – Unión
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Germanota
Domingo 10 de mayo
15.00 Rosario Central – Independiente
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mauro Ramos Errasti
17.00 Estudiantes – Racing
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib
19.00 River – San Lorenzo
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba
21.30 Vélez – Gimnasia
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gisela Trucco