Quiénes serán los árbitros que dirigirán los partidos de octavos del Torneo Apertura

La Liga Profesional y la AFA oficializaron las designaciones arbitrales para los cruces de octavos de final.

La Liga Profesional dio a conocer los árbitros para los partidos de octavos de final del Torneo Apertura. (Foto: AP/AFA)

La Liga Profesional de Fútbol, en conjunto con la Asociación del Fútbol Argentino, confirmó los árbitros que impartirán justicia en los cruces de octavos de final del Torneo Apertura, que comenzarán este sábado con partidos decisivos en formato eliminatorio.

La acción se abrirá el sábado 9 de mayo a las 16.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, con el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, que será dirigido por Darío Herrera, acompañado en el VAR por Hernán Mastrángelo.

A las 19, en La Bombonera, Boca Juniors recibirá a Huracán con arbitraje de Pablo Echavarría y Gastón Monsón Brizuela en la asistencia tecnológica.

La jornada del sábado se completará con dos encuentros a las 21.30. Argentinos Juniors enfrentará a Lanús con Leandro Rey Hilfer como juez principal y Facundo Tello en el VAR. En simultáneo, Independiente Rivadavia se medirá ante Unión de Santa Fe con arbitraje de Luis Lobo Medina y Héctor Paletta.

El domingo 10 de mayo continuará la actividad desde las 15, cuando Rosario Central reciba a Independiente bajo la conducción de Yael Falcón Pérez y con Lucas Novelli.

A las 17, Estudiantes de La Plata jugará ante Racing Club con arbitraje de Sebastián Martínez y José Carreras.

Uno de los partidos más destacados será el de las 19 en el Monumental, donde River Plate enfrentará a San Lorenzo con Sebastián Zunino como juez y Silvio Trucco en la cabina.

El cierre será a las 21.30 con Vélez Sarsfield ante Gimnasia y Esgrima La Plata, con Andrés Gariano como árbitro principal y Germán Delfino.

De esta manera, quedó definido el esquema arbitral para una instancia clave del torneo, que marcará el inicio de los playoffs y pondrá en juego el pase a los cuartos de final en una serie de cruces de alto voltaje.

Los árbitros de los cruces de octavos de final del Torneo Apertura

Sábado 9 de mayo

16.30 Talleres – Belgrano -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Lucas Pardo

19.00 Boca – Huracán

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Diego Romero

21.30 Argentinos – Lanús

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Facundo Tello

AVAR: Iván Núñez

21.30 Independiente Rivadavia – Unión

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Germanota

Domingo 10 de mayo

15.00 Rosario Central – Independiente

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Mauro Ramos Errasti

17.00 Estudiantes – Racing

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib

19.00 River – San Lorenzo

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carlos Córdoba

21.30 Vélez – Gimnasia

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gisela Trucco

