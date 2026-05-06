El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano lanzó una licitación pública por $16.930.578.000 para la compra de prótesis e insumos quirúrgicos, con el objetivo de garantizar provisión permanente durante 18 meses y concretar la reapertura del banco de prótesis del Hospital Rawson, que llevaba dos años cerrado.

Con esta inversión, el Gobierno busca asegurar stock continuo en el principal centro de salud de la provincia y eliminar demoras en la atención de pacientes que requieren intervenciones quirúrgicas.

Según detalla el pliego, la apertura de sobres está prevista para las próximas semanas y contempla la adquisición de distintos tipos de prótesis e insumos traumatológicos, entre ellos materiales para cirugías ortopédicas, reemplazos articulares y elementos de osteosíntesis, en cantidades que aseguren cobertura continua de la demanda hospitalaria durante el período estipulado.

El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, explicó que el cambio central radica en trasladar la disponibilidad de estos insumos directamente al hospital, eliminando el circuito burocrático que hoy retrasa la atención. “Todo será para el banco de prótesis que se instalará en el Rawson. Esto va a permitir que no se hagan expedientes en el ministerio y que, cuando una persona lo necesite tras un incidente, sean los propios médicos quienes evalúen y entreguen la prótesis”, señaló.

Actualmente, el sistema obliga a iniciar un trámite administrativo que incluye múltiples instancias de control antes de autorizar la entrega. “Hoy el pedido tiene que pasar por el Ministerio, con indicación médica, y atraviesa varios pasos administrativos, incluyendo auditorías. Eso puede llevar semanas”, explicó el funcionario.

Con el nuevo esquema, los insumos estarán disponibles directamente en el hospital, donde se verificará la situación del paciente en el momento. “El material quirúrgico estará en el Rawson, se constatará allí mismo si la persona no tiene cobertura social y se entregará de manera inmediata. Luego, ese stock se irá reponiendo a medida que se utilice”, detalló Platero.

Fuentes del hospital explicaron que el banco de prótesis dejó de funcionar durante dos años porque no era rentable para las ortopedias, lo que afectó la provisión, demoró intervenciones y generó saturación de camas en el Hospital Rawson. Además, el sistema anterior exigía atravesar filtros administrativos antes de pedir el material, mientras que ahora la prótesis estará disponible de inmediato, reduciendo los tiempos de internación y mejorando la rotación de camas.

El objetivo no solo es mejorar los tiempos de respuesta, sino también optimizar el funcionamiento del sistema sanitario. “Vamos a descongestionar el sistema de salud, porque hoy muchas personas quedan internadas más tiempo del necesario esperando una prótesis. Con esto, se reducen los tiempos y se liberan camas”, afirmó.

Otro punto clave es el impacto económico. La licitación prevé la compra directa a proveedores, evitando intermediación con ortopedias, lo que generará un ahorro en los costos. “Los costos serán menores porque compramos directamente a las empresas. Eso no solo optimiza recursos, sino que también hace más eficiente todo el sistema”, indicó el ministro.

La implementación del banco de prótesis en el Hospital Rawson representa un cambio estructural en la gestión sanitaria, ya que pasa de un modelo centralizado y burocrático a uno ágil, con disponibilidad inmediata en el lugar donde se necesita.

Con esta medida, Familia y Desarrollo Humano busca garantizar que, ante una urgencia, el paciente no dependa de trámites administrativos, sino de la decisión médica inmediata, acortando plazos y mejorando los resultados en salud pública.