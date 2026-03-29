María Becerra se hizo un "look navajero" y prometió que será tendencia en Argentina

María Becerra ha provocado un fuerte impacto al renovar su imagen con un corte de cabello sumamente arriesgado que ya se posiciona como una tendencia inminente entre las jóvenes argentinas.

Esta transformación radical consistió en rapar uno de los laterales de su cabeza, dejando el resto de su melena con una extensión mayor para generar un contraste moderno que fusiona la rebeldía con la estética urbana. La propuesta no se limitó únicamente al rapado, sino que incorporó un detalle creativo de alto impacto visual mediante el uso de una técnica con navaja.

Sobre el costado de su cabeza se lucen dibujos de rayos y líneas curvas que elevan el nivel de personalización de su estilo, reflejando su espíritu innovador tanto en el ámbito de la moda como en el de la música.

Apenas las imágenes del cambio circularon en el entorno digital, las redes sociales estallaron con una repercusión inmediata donde los seguidores celebraron la audacia y la originalidad de la cantante.

Este tipo de intervenciones capilares han ganado popularidad en los últimos años, pero la intérprete logró darles una impronta propia que muchos usuarios ya consideran un estilo fácilmente replicable.

Dado su rol como referente estética, cada decisión que toma respecto a su apariencia suele transformarse en inspiración para sus fans. Con este nuevo look, que permite adaptar las líneas y curvas a diferentes gustos personales, María Becerra demuestra una vez más que no tiene temor a los cambios extremos, consolidando su identidad a través de una imagen potente que promete ser uno de los temas de conversación más recurrentes en materia de belleza.