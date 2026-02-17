El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, celebró en sus redes sociales el anuncio de inversión realizado por la minera Vicuña, que prevé destinar en su primera etapa USD 18.000 millones en los próximos diez años para el desarrollo de los proyectos Josemaría y Filo del Sol.

“San Juan da un paso histórico. El plan de inversiones de Vicuña por USD 18.000 millones en 10 años para el desarrollo de Josemaría y Filo del Sol marca un antes y un después para nuestra provincia. Más producción, más exportaciones y más empleo para los sanjuaninos”, publicó el mandatario.

La compañía, integrada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, oficializó la cifra a través de la presentación de su Evaluación Económica Preliminar (PEA). Si bien se trataba de proyectos ya mencionados en el sector, la inversión confirmada supera las estimaciones previas, que rondaban los USD 15.000 millones.

Inversión inicial y proyección productiva

Según detalló la empresa, la inversión inicial será de USD 7.000 millones entre 2027 y el inicio de la producción, previsto para 2030. Los proyectos están vinculados a la extracción de cobre, oro y plata en territorio sanjuanino.

Orrego aseguró que desde el Gobierno provincial acompañarán el proceso “con reglas claras, control ambiental y desarrollo de proveedores locales, para que el crecimiento quede en San Juan”.

El anuncio representa uno de los compromisos de inversión minera más importantes de los últimos años en Argentina y posiciona a la provincia como un eje estratégico en el mapa del cobre a nivel regional.