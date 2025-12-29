La Policía de San Juan logró recuperar dos motocicletas que habían sido robadas en distintos puntos de Villa del Carril, en el departamento Rawson, en el marco de operativos preventivos realizados por personal de la Comisaría 28ª.

El primer procedimiento se originó tras la denuncia por el robo de una motocicleta IKA 110 cc de color blanco, sustraída el pasado 18 de diciembre en calle Nuche, antes de Urquiza. Luego de tomar conocimiento del hecho, efectivos policiales iniciaron tareas de patrullaje por la zona y, al día siguiente, lograron localizar el rodado abandonado en la intersección de calles Juez Ramón Díaz y Arenales. La moto fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia.

Publicidad

El segundo caso se registró el 25 de diciembre, cuando una motocicleta APPIA 150 cc de color rojo fue robada en calle Agustín Gómez, antes de España. Tras una recorrida por el sector, personal policial encontró el vehículo en el Lateral de Circunvalación y Conector Sur, donde se encontraba sin ocupantes, procediendo también a su secuestro.

En ambos hechos, las motocicletas fueron reconocidas por sus propietarios, quienes pudieron recuperarlas tras los trámites correspondientes. Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) contra la Propiedad, que continúa con las tareas investigativas para determinar la identidad de los responsables de los robos.