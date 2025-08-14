El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación de RedTulum, informó que a partir del sábado 16 de agosto de 2025 se implementarán modificaciones en los recorridos de las líneas 102 y 405, con el objetivo de mejorar la cobertura en el barrio Los Molinos, departamento Capital.

La medida busca optimizar el acceso de los vecinos al transporte público, fortaleciendo la conectividad con otras zonas y facilitando los traslados diarios.

En el caso de la Línea 102, el nuevo recorrido en la zona será:

Desde Barrio Las Acacias hacia Estación Córdoba: por calle Sargento Cabral, Piedrabuena, Los Nogales, Aguilar, Sargento Cabral, recorrido habitual.

Desde Estación Córdoba hacia Barrio Las Acacias: por Corrientes, Salta, Sargento Cabral, Aguilar, Los Nogales, Piedrabuena, Sargento Cabral, recorrido habitual.

En la Línea 405, la modificación será: