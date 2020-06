Renzo Varoni, el joven atleta caucetero que crece desde la constancia

Renzo Varoni tiene 25 años, la mayoría dedicados a la práctica deportiva. A los 10 años comenzó a asistir a la Unión Deportiva Caucetera donde jugaba al fútbol. Aunque fue cuando su familia se trasladó a Santa Lucía cuando se le despertó su pasión por el atletismo en “La Granja”, contó el joven.

Como era más veloz que sus pares, por iniciativa propia comenzó a realizar atletismo y un año después ya estaba compitiendo. Varoni recuerda que en sus inicios participó de los Juegos Intercolegiales, en los encuentros entre escuelas.

“Yo pensaba en los torneos, mientras mis compañeros viajaban yo disfrutaba de otras cosas. La pista era de tierra, ahora es hermosa y de primer nivel”, señaló.

Hijo de Cristian y Mariana, tiene dos hermanos: Bautista y Maitena, de 10 y 6 años respectivamente. “Mi papá es profesor de Música y mi mamá directora, ellos siempre me apoyaron desde que empecé”, comentó.

En 2006, Renzo comenzó a competir y sus especialidades dentro de la disciplina son pruebas de velocidad. “Dentro de las carreras hago pruebas de velocidad, empecé con 100 metros, después con 200 y luego 400. Ahora estoy en estas últimas dos. En la pista nueva quiero hacer 400 con vallas. Me gustaría saltar, hacer alto o largo”, detalló.

“Soy constante, entreno mucho, al principio me iba mal, pero nunca me frustré. En el primer binacional me fue mal y al otro año me fue mucho mejor. Entrené más fuerte y me involucré más en el deporte, no lo tomé como frustración, sino como punto de partida. Me fue mal en el 2011, es más estaba mi familia y les dije que no vayan más a verme, pero ahora volvieron”, dijo.

Entre los grandes logros deportivos del caucetero se cuenta el segundo puesto en el torneo Internacional que se realizó en el CENARD en 400 metros. En los Juegos Binacionales 2019, la delegación sanjuanina alcanzó muchas medallas, realizó tiempo récord y la experiencia fue exitosa.