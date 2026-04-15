Una joven oriunda de San Juan fue localizada en la ciudad de La Banda, en la provincia de Santiago del Estero, en el marco de un operativo en el que intervinieron fuerzas federales y organismos estatales especializados en la asistencia a posibles víctimas de trata de personas. El procedimiento se desarrolló a partir de una denuncia presentada por familiares en San Juan, lo que derivó en la actuación de la Justicia Federal y la articulación de distintas áreas.

Según la información oficial difundida por organismos provinciales, el operativo fue coordinado por el Punto Focal de Prevención y Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata y Explotación de Personas, dependiente de la Secretaría de Trabajo, por disposición de un juzgado federal. En ese contexto, un equipo interdisciplinario brindó contención a una persona considerada víctima de explotación sexual, priorizando su integridad física y emocional. Además, se gestionó su evaluación médica y su alojamiento en un espacio seguro, mientras se avanzaba en las medidas necesarias para su eventual traslado de regreso a San Juan.

De acuerdo con los datos difundidos, la intervención estatal se activó tras una denuncia familiar que permitió iniciar una investigación y coordinar acciones entre distintas instituciones, incluyendo la denominada Mesa Interinstitucional de Trata. Desde el área oficial se indicó que el objetivo central fue garantizar la protección de la identidad, la dignidad y los derechos de la persona asistida conforme a los protocolos vigentes.

En paralelo, fuentes policiales y judiciales aportaron elementos que forman parte de la investigación en curso. Personal de la División Trata de Personas se presentó en un domicilio de La Banda tras un aviso sobre el posible paradero de la joven. En ese contexto, efectivos de Gendarmería Nacional llegaron con una orden de allanamiento emitida por la Justicia Federal, en el marco de una causa por presuntas conductas vinculadas a la privación ilegítima de la libertad y explotación.

Durante el procedimiento, la joven —de 21 años— fue ubicada en el interior de la vivienda, donde se encontraba junto a otras personas. Algunas versiones surgidas de la investigación señalan que la joven habría manifestado su intención de regresar a San Juan para reencontrarse con su familia, con quienes no mantenía contacto directo desde hacía varios meses. También se mencionan posibles situaciones de control de sus comunicaciones, aunque estos aspectos continúan bajo análisis judicial y no han sido confirmados de manera concluyente.

Respecto de las personas presentes en el domicilio, fueron identificadas y quedaron supeditadas a la causa, mientras se profundizan las averiguaciones para determinar si existió algún delito y, en su caso, establecer responsabilidades. Otras versiones periodísticas mencionan detenciones en el marco del procedimiento, aunque este punto no fue confirmado de forma uniforme por todas las fuentes consultadas.

Tras el operativo, la joven fue trasladada a un dispositivo estatal donde recibe asistencia integral, que incluye acompañamiento psicológico y contención profesional, en línea con los protocolos de intervención en posibles casos de trata y explotación. Las autoridades indicaron que se trabaja en su resguardo y en la coordinación de su retorno a la provincia de origen.

La causa permanece en etapa investigativa bajo la órbita de la Justicia Federal, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la permanencia de la joven en La Banda y determinar si existieron situaciones de delito. Mientras tanto, los organismos intervinientes continúan con las acciones de protección y asistencia a la persona involucrada.