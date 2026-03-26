El Gobierno nacional retiró un histórico cuadro de Juan Domingo Perón y Eva Perón de la Casa Rosada y analiza reemplazarlo por una nueva imagen, entre las que gana fuerza la figura de Lionel Messi.

El cuadro sería reemplazado por uno del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi. (Gentileza)

La decisión fue tomada por la Secretaría General de la Presidencia y también incluyó la remoción de una gigantografía del glaciar Perito Moreno ubicada en el mismo sector del edificio.

Desde el Gobierno explicaron que el retiro respondió a cuestiones técnicas, ya que se detectaron fallas estructurales en los soportes y posibles riesgos de deterioro por cambios de temperatura en el ambiente.

El cuadro retirado era una réplica de la obra original pintada en 1948 por Numa Ayrinhac, considerada una de las imágenes más emblemáticas del peronismo y que actualmente se conserva en el Museo de la Casa Rosada para su preservación.

Tras la remoción, el Ejecutivo evalúa distintas alternativas para ocupar el espacio. Entre las opciones aparecen próceres históricos como Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano o Juan Bautista Alberdi, aunque la figura que más impulso tomó es la de Messi, en un posible giro simbólico dentro de la sede de Gobierno.

La medida se inscribe en una serie de cambios impulsados por la actual gestión vinculados a la reorganización de símbolos en espacios públicos, en línea con lo que el presidente Javier Milei define como una “batalla cultural”.

En ese contexto, el eventual reemplazo de figuras históricas del peronismo por íconos contemporáneos no solo implicaría una modificación estética, sino también un gesto político con impacto en la narrativa institucional del Estado.