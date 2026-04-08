Revelaron cómo Wanda Nara se quedó con una casa de la familia Icardi

Guido Icardi visitó el programa televisivo La Mañana con Moria y compartió detalles sobre la realidad económica de su familia y el vínculo nulo que mantienen con el futbolista. Durante la entrevista, el joven sorprendió al contar que la vivienda de la ciudad de Rosario donde reside su progenitor, Juan Carlos Icardi, figura a nombre de Wanda Nara.

Al explicar el origen de la compra del inmueble, el invitado señaló que “La compraron cuando recién se casaron con Wanda, mi hermano la compró. La compraron entre ellos, la sociedad conyugal”.

A pesar de que el capital provino del deportista, el entrevistado fue contundente respecto a la documentación actual al afirmar que “La casa de Rosario siempre estuvo a nombre de Wanda”.

Esta situación legal se mantiene desde hace más de una década, aunque la mediática no ha interferido en la estancia de quien fuera su suegro. Según explicó Guido, la propiedad figura a nombre de ella desde hace 13 o 14 años, pero su padre es quien se encarga actualmente de los impuestos.

En cuanto al presente financiero de Juan Carlos, su hijo aclaró que “Mi viejo económicamente no tira manteca al techo, pero no pasa ninguna necesidad”. También lo describió como un hombre trabajador e independiente porque “Mi padre es una persona honrada, muy humilde, pero que se gana su dinero”.

La relación con el deportista parece estar totalmente quebrada, ya que Mauro actualmente no mantiene contacto con su padre. Guido fue categórico al referirse a la nula asistencia por parte del jugador y disparó que “Mauro no ayuda a nadie”.

Finalmente, sentenció la postura del resto del clan familiar ante esta distancia afectiva y económica asegurando que “Nosotros no le pedimos nada. Si mi hermano no se acerca, no le vamos a pedir plata porque no lo necesitamos. Somos gente honrada y nos ganamos lo nuestro”.