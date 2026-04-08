Picón elevó a Nación el reclamo de los padres de los preuniversitarios que no tienen clases

En medio del conflicto que afecta el normal dictado de clases en los colegios preuniversitarios de San Juan, la diputada nacional por Producción y Trabajo, Nancy Picón, impulsó gestiones ante el Gobierno nacional tras recibir reclamos de padres preocupados por la continuidad educativa de sus hijos.

Reclamo de las familias y gestiones oficiales

Según explicó la legisladora en Radio Amananecer, fueron los propios padres quienes se contactaron con diputados y senadores para visibilizar la situación. A partir de ese planteo, Picón se comunicó con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con el objetivo de trasladar formalmente la preocupación.

Como respuesta, desde la cartera nacional se dispuso la apertura de un expediente administrativo —instancia formal para canalizar el reclamo— y se brindó un número de seguimiento para que tanto la diputada como las familias puedan monitorear el avance del caso.

“Lo que hice fue trasladarle eso a los papás para que no solamente sea yo quien pueda preguntar, sino también ellos”, señaló Picón, remarcando la necesidad de dar transparencia al proceso.

Tensión por las medidas de fuerza

El conflicto se enmarca en una serie de medidas de fuerza que llevan varios días y que, según se anticipó, podrían extenderse en el tiempo. En este contexto, la diputada evitó confrontar directamente con las autoridades universitarias, pero marcó su responsabilidad en garantizar el dictado de clases.

“Ellos deberán articular los medios para que los chicos tengan clase”, sostuvo, en referencia a las autoridades académicas, al tiempo que recordó su postura a favor del financiamiento universitario en el Congreso.

Educación en el centro del debate

Picón puso el foco en el impacto que la falta de clases genera en estudiantes y familias, especialmente en instituciones de alto prestigio académico. En ese sentido, planteó que, si bien existe comprensión hacia los reclamos docentes, la modalidad de protesta no debería afectar la educación de los alumnos.

“Los chicos merecen estar sentados en los bancos estudiando”, afirmó, subrayando que la educación es una herramienta clave para el desarrollo individual y colectivo.

La diputada adelantó que durante la semana se retomarán los contactos con el Ministerio de Capital Humano para evaluar avances en el expediente y explorar posibles soluciones. Mientras tanto, crece la incertidumbre entre las familias sanjuaninas, que aguardan una pronta resolución del conflicto que permita restablecer la normalidad en las aulas.