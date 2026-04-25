Un famoso renunció a último minuto a su trabajo y estalló el escándalo

El clima previo a los Martín Fierro de la Moda se volvió sumamente tenso tras la drástica decisión de Ángel de Brito. Aunque el periodista figuraba como uno de los grandes invitados de la noche, el desmanejo por parte de Telefe terminó por agotar su paciencia y lo llevó a bajarse definitivamente de la ceremonia. El conflicto se originó a partir de una propuesta laboral que el canal de las pelotas le hizo llegar, lo que obligó al comunicador a gestionar una autorización especial con las autoridades de América TV.

A pesar de que el canal del cubo le otorgó el permiso sin inconvenientes, desde la vereda de enfrente nunca terminaron de concretar el proyecto. El conductor fue tajante al respecto de su ausencia en la gala. "No voy a ir, no voy a participar. No es nada de la terna, ya sé que voy a perder, no pasa nada. Me parece que lo merece Iván de Pineda", sentenció para despejar dudas sobre su nominación en el rubro de estilo en conducción masculina.

El trasfondo de su salida tiene un nombre claro: falta de estructura. Según relató el propio De Brito, la propuesta inicial era para que él estuviera al frente de la transmisión desde la alfombra roja. "Me convocaron para hacer la alfombra roja y lo sentí, como suele pasar, desorganizado", admitió ante las cámaras de SQP. Al comparar esta experiencia con la edición anterior que le tocó liderar junto a Valeria Mazza, las diferencias quedaron a la vista. "Cuando conduje el otro, nos juntamos un montón de veces con Valeria, con Liliana Parodi, con las chicas de Aptra, lo sentí más organizado…acá más Freestyle", detalló sobre la desprolijidad actual.

El periodista esperaba una planificación que nunca llegó. Si bien le habían prometido un rol central y solitario, la falta de reuniones técnicas terminó por definir su postura. "Me dijeron: vas a conducir solo -eso lo pregunté- porque a veces te ponen a un plomo al lado, me dijeron solo, me gustaba solo, pero después no hubo más charlas, reuniones, nada", explicó sobre el vacío informativo que recibió.

Tras su partida, el lugar vacante será ocupado por Zaira Nara y el Chino Leunis, una dupla que parece ser el plan de contingencia del canal. Sobre este cambio de último momento, Ángel no ocultó su opinión crítica sobre la elección de la conducción. "Habrán llamado al Chino porque no van a dejar a Zaira sola porque puede ser un loco…No es la gran conductora argentina. Una cosa es grabado y otra en vivo", concluyó sin filtros.