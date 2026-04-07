Presentarán una investigación inédita sobre la actuación de la Iglesia en la dictadura

El Arzobispado de San Juan de Cuyo y la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz presentan este miércoles 8 de abril, a las 21:00, en la Iglesia Catedral, la obra "La Verdad Los Hará Libres", una investigación sobre el papel de la Iglesia Católica argentina durante el período de violencia política y terrorismo de Estado que atravesó al país entre 1966 y 1983. La presentación es de entrada libre y gratuita.

Una investigación con fuentes inéditas

Los obispos argentinos encomendaron la tarea a un grupo de académicos de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina. "Los obispos nos pusieron a disposición los archivos de la Iglesia en Argentina", explicó el coautor Federico Tavelli, y añadió que a eso se sumó algo verdaderamente excepcional: "El Papa Francisco nos permitió de forma extraordinaria trabajar con los archivos del Vaticano y de la Nunciatura de esta época, que no es tan accesible porque son épocas muy recientes".

Esa es, según el propio investigador, la novedad central del trabajo: "No hay otras obras que investiguen el pasado con esa información tan reciente de los archivos del Vaticano".

Lo que revelan los diálogos secretos

Más allá de la historia eclesiástica, la obra ilumina zonas oscuras de la historia argentina en general. Tavelli subrayó que "en los diálogos que mantenía la Iglesia con la Junta Militar o con otros altos mandos se revela mucha información que era absolutamente desconocida". Entre los hallazgos más impactantes, el investigador mencionó "algunas revelaciones que hace el mismo Videla a fines de los años 70 respecto de los desaparecidos o del número de los desaparecidos", reconocimientos que, según señaló, no se produjeron ni siquiera después del fin de la dictadura.

"Hay informaciones que son muy relevantes para comprender mejor nuestra historia en ese período", sintetizó.

Uno de los puntos más sensibles que aborda la investigación es la figura del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, sobre el que Tavelli fue preciso: se trató, dijo, de "un movimiento plural, complejo, muy rico, de recepción del concilio a escala sacerdotal", sobre el que históricamente "se ha atendido a tirar una cierta campaña psicológica de ser los responsables de gran parte de la violencia". Sin embargo, afirmó el investigador, "en las fuentes y en las pruebas eso se muestra que no es así". El movimiento, además, tuvo presencia en todo el país, incluyendo Mendoza y San Juan.

Tres tomos, un período complejo

La obra completa, escrita colectivamente por Carlos Galli, Juan Durán, Luis Liberti y Federico Tavelli, está organizada en tres tomos. El primero retrocede hasta 1966 para ofrecer contexto: abarca los conflictos que generó en la Iglesia la recepción del Concilio Vaticano II, las distintas posiciones del clero, la vida religiosa, los laicos que se comprometieron con organizaciones de derechos humanos y otros que participaron en organizaciones guerrilleras. "Este tomo uno le da todo el contexto a la época", resumió Tavelli.

El segundo es el corazón de la investigación. Allí los autores analizan las actas de los diálogos entre obispos, el funcionamiento de la Conferencia Episcopal Argentina y la actuación del nuncio de la Santa Sede "cuando va sucediendo todo el proceso de terror que se instala con la última dictadura". Está estructurado en tres partes de títulos elocuentes: El terror, El drama —que recorre la política de violación de derechos humanos— y Las culpas, la etapa en que, según describió Tavelli, "sale a la luz todo lo que fue la actuación clandestina, secreta, de violación de los derechos humanos del gobierno". El investigador también reconstruyó cómo los obispos fueron, en sus diálogos internos, "tomando conciencia de ese drama" y debatiendo "qué hacer, cómo actuar".

Agenda en San Juan

La presentación abierta a la comunidad será el miércoles 8 a las 21:00 en la Iglesia Catedral, con entrada libre y gratuita.