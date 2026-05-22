Cómo cuidar el cabello para que luzca brillante como el de Pampita

Pampita se destaca por lucir una de las melenas más admiradas del espectáculo. Ese brillo y sedosidad son el resultado de una rutina simple pero muy constante que cualquiera puede seguir. Para lograr una cabellera saludable es fundamental mantener una hidratación profunda. Los expertos sugieren aplicar máscaras nutritivas 1 o 2 veces cada semana para reparar las fibras y evitar que el pelo se quiebre.

Además se debe prestar atención al tipo de shampoo y acondicionador eligiendo siempre fórmulas que no contengan sulfatos agresivos. Otro punto vital para proteger la salud capilar a largo plazo es reducir el uso de herramientas de calor como bucleras o planchitas. En caso de utilizarlas resulta clave aplicar un protector térmico para no perder el brillo natural.

La modelo suele optar por peinados naturales lo que también ayuda al bienestar del cabello. Lo que comemos influye de manera directa en el crecimiento y la fuerza de cada hebra. Es importante sumar a la dieta alimentos con omega 3, hierro, proteínas y vitaminas del complejo B. Beber suficiente agua todos los días permite que la hidratación comience desde el interior del organismo.

Por último se recomienda cortar las puntas de forma regular y alejarse de los tratamientos químicos que sean demasiado agresivos. Siguiendo estos pasos es posible conseguir un resultado luminoso inspirado en su estilo impecable.