La jornada financiera argentina cierra una semana marcada por la expectativa y el alivio. Con el riesgo país perfilando una nueva compresión que lo acerca a la barrera de los 500 puntos básicos, los mercados locales muestran un sesgo positivo, sostenidos por el reciente aval del Fondo Monetario Internacional (FMI) y un sólido desempeño del sector energético en la bolsa.

El Directorio Ejecutivo del FMI confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para la Argentina. Este paso administrativo garantiza un desembolso de aproximadamente US$1.000 millones, un ingreso que ha llevado calma a la plaza local, reforzando la confianza de los inversores. Desde el organismo destacaron la marcha del programa argentino, subrayando que "el impulso reformista se ha fortalecido con la aprobación de leyes clave en materia fiscal, comercial y laboral".

El mercado local, en alza

En Wall Street, los bonos operan con una clara mayoría de subas. En la plaza local, los activos que lideran el movimiento son el Bonar 2029N y el Global 2041, ambos con una mejora del 0,7%.

Por otro lado, el índice S&P Merval refleja un optimismo particular en los sectores energético y financiero. YPF encabeza la tendencia con un incremento del 1,8%, seguida por Transener con un avance del 1,5% y Banco de Valores, que completa el podio con una mejora del 1,1%.

Incertidumbre en el plano internacional

A pesar del buen clima en los activos locales, el contexto global se mantiene bajo la lupa. La inestabilidad persiste debido a la escalada en los precios del petróleo, alimentada por las dudas sobre el avance en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Esta mañana, los futuros del crudo Brent operaban con una suba del 1,6%, situándose en US$104,24 por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate (WTI) ascendían un 1,2%, hasta los US$97,46.

Con este escenario mixto, el mercado financiero argentino cierra la semana con una mirada puesta en el cumplimiento de los objetivos de acumulación de reservas y flexibilidad cambiaria exigidos por el FMI, mientras los inversores mantienen el foco en el desempeño de los sectores productivos líderes.