Noelia Castillo, de 25 años, falleció este jueves tras recibir la eutanasia en la residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes, en Cataluña. La joven se convirtió en la paciente más joven de España en acceder a este procedimiento y en la sexta persona con enfermedad psiquiátrica en Cataluña en recibir muerte asistida.

El procedimiento de Noelia estaba previsto originalmente para el 2 de agosto de 2024, pero fue suspendido por una orden judicial presentada por su padre, quien durante dos años, acompañado por Abogados Cristianos, intentó impedir la eutanasia de su hija, incluso llevando el caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin éxito.

La joven, que padecía secuelas permanentes e irreversibles tras un intento de suicidio en octubre de 2022, pasó sus últimos días en la residencia, lugar que consideraba su “zona de confort”. Según contó en entrevistas, planeaba vestirse con su ropa favorita y maquillarse de manera sencilla para cumplir su deseo de “morir guapa”.

Noelia creció en un entorno familiar marcado por adicciones y problemas de salud mental de su padre, lo que la llevó a pasar gran parte de su infancia y adolescencia en centros de menores. En 2022, sufrió una agresión sexual múltiple que desencadenó su intento de suicidio y la posterior paraplejia.

Durante la entrevista en Antena 3, la joven expresó: “Quiero irme ya y dejar de sufrir y punto. Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. ¿Y yo todo el dolor que he sufrido durante todos estos años?”. Finalmente, pudo despedirse de su madre antes de recibir la muerte asistida, cumpliendo sus últimos deseos.