River Plate anunció que iniciará un ambicioso proyecto de ampliación y techado, que elevará la capacidad del estadio a 101.000 espectadores, consolidándolo como el más grande de Sudamérica y uno de los tres más importantes del mundo.

Stefano Di Carlo, presidente del club, explicó que la obra comenzará en mayo, durante el receso por el Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. “Tendrá capacidad para 101 mil personas y será uno de los tres más importantes del mundo”, aseguró el dirigente en diálogo con El País. Además, destacó que el proyecto es parte de la visión de su gestión: “River demuestra que con inteligencia, foco, esfuerzo, trabajo y previsibilidad podemos crecer al nivel de los equipos más grandes del mundo”.

El plan de remodelación contempla la construcción de un nuevo anillo superior que rodeará el estadio y permitirá alcanzar la capacidad récord mencionada. Todas las tribunas serán techadas, aunque el campo de juego permanecerá al aire libre para garantizar el correcto mantenimiento del césped. La estructura se apoyará en alrededor de 100 columnas distribuidas estratégicamente.

La dirigencia estimó que la obra requerirá una inversión de 100 millones de dólares. Además, se destacó que los trabajos se organizarán de manera que no interfieran con la localía del equipo, permitiendo que los hinchas sigan asistiendo al estadio durante el proceso de construcción.

Con esta ampliación, el Monumental no solo reafirmará su lugar como referente en el continente, sino que también se posicionará como un estadio de nivel mundial, capaz de albergar a más de 100 mil personas en un espacio moderno, seguro y completamente techado.