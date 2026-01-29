River Plate dio un paso decisivo hacia una nueva transformación histórica de su estadio. El pasado martes, un día antes del regreso del equipo al Monumental para enfrentar a Gimnasia, el presidente Stefano Di Carlo confirmó oficialmente el inicio del proyecto de techado, una intervención que marcará un antes y un después en la vida institucional del club.

Publicidad

Se trata de la obra más grande e innovadora que encaró River en toda su historia. La remodelación comenzará en el mes de abril, se extenderá por cerca de tres años y tendrá como resultado un estadio completamente renovado, con el objetivo de posicionarse como el más moderno de Sudamérica y uno de los de mayor capacidad a nivel mundial.

El costo estimado de la megaobra ronda los 100 millones de dólares. Desde Núñez fueron claros en un punto clave: el proyecto se llevará adelante sin resignar competitividad deportiva. El presupuesto destinado al fútbol profesional no se verá afectado, una premisa central para la dirigencia encabezada por Di Carlo.

Publicidad

Para sostener ese equilibrio, River definió un esquema de financiamiento apoyado en dos frentes. Por un lado, el club tomará un crédito a largo plazo con entidades financieras internacionales, una herramienta habitual en proyectos de infraestructura de esta magnitud y con plazos de ejecución extensos.

La segunda vía de financiamiento llegará desde el área comercial. La dirigencia trabaja en un nuevo acuerdo que contempla la explotación de distintos activos estratégicos, con especial protagonismo para la venta de los derechos de naming del estadio por los próximos diez años, un recurso cada vez más utilizado por los grandes clubes del mundo.

Publicidad

El desarrollo del proyecto estará a cargo de una firma de prestigio internacional. La empresa alemana Schlaich Bergermann und Partner fue elegida para llevar adelante la obra, respaldada por una extensa trayectoria en arquitectura e ingeniería de estructuras complejas.

Con base en Stuttgart, la compañía es referente mundial en estructuras ligeras. Fundada en 1980, se destaca por diseños eficientes y sustentables, con fuerte énfasis en el ahorro de recursos y la integración de tecnologías energéticas innovadoras.

De esta manera, River avanza hacia un nuevo salto institucional. Con un financiamiento planificado, respaldo internacional y una ejecución pensada a largo plazo, el Monumental se prepara para una transformación que promete marcar una época, tanto dentro como fuera de la cancha.