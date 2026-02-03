La Brigada de Investigaciones Sur realizó una serie de allanamientos en el departamento Pocito, en el marco de una causa por amenazas de muerte y heridas con armas de fuego ocurridas el pasado 26 de enero. El operativo dejó como saldo tres personas detenidas, armas secuestradas y el hallazgo de droga.

En los procedimientos hubo secuestro de armas de fuego, algunas de fabricación casera.

El procedimiento se desarrolló en los barrios Las Pampas y Cruce de Los Andes, tras una investigación iniciada luego de que el señor Tejada denunciara haber sido amenazado de muerte y herido con armas de fuego por dos mujeres y dos hombres.

Con intervención de la UFI Genérica, se llevaron a cabo seis allanamientos con mandatos judiciales, que permitieron identificar a los presuntos autores del violento episodio.

Entre las armas secuestradas había una pistola calibre 9 milímetros.

Durante los operativos, el personal policial secuestró, un arma de fuego de fabricación casera tipo tumbera. Un revólver calibre 22, una pistola calibre 9 milímetros, 23 cartuchos de distintos calibres y dos teléfonos celulares.

En uno de los allanamientos, una de las detenidas tenía dosis de cocaína.

Como resultado del procedimiento fueron detenidas dos mujeres de apellido Morán y Balmaceda, quienes quedaron a disposición de la Justicia provincial.

En uno de los domicilios allanados, los investigadores también encontraron 28 envoltorios con cocaína, que arrojaron un peso total aproximado de 10 gramos, lo que derivó en la detención de una mujer de apellido Almiñana, quien quedó a disposición de la Justicia Federal.

Una de las detenidas quedó a disposición de la Justicia Federal.

El operativo contó con la colaboración de distintas Brigadas de Investigaciones, dependencias policiales, como el Grupo GERAS, Guardia de Infantería, GAM y fiscales de la UFI Genérica.